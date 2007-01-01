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Спорт

Турнир по дартсу пройдет в Калуге

В воскресенье, 6 апреля, он впервые пройдет на новой площадке.
Дмитрий Ивьев
03.04, 12:46
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Всех желающих приглашают на тренировочную базу «Орбита» на Грабцевском шоссе.

Начало – в 11:00. Вход свободный.

Для начинающих предусмотрен мастер-класс.

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