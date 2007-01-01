Калужские дзюдоистки выиграли медали на международном турнире в Санкт-Петербурге

Наши спортсмены удачно выступили на «Кубке губернатора Санкт-Петербурга», сообщили 3 апреля в Минспорта Калужской области.

Туда приехало около 800 спортсменов в возрасте до 18 лет из 57 регионов страны, а также Беларуси и Азербайджана.

Калужанки Алина Иванова и Полина Никишина завоевали бронзовые медали в весовых категориях 52 и 70 килограммов соответственно.

Также на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» в Твери Людмила Паукова стала второй в весовой категории 57 кг. А третьи места у Варвары Безверхой, Софьи Беляковой, Анжелики Ганченко и Меланьи Гограчадзе.