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Спорт

Калужские дзюдоистки выиграли медали на международном турнире в Санкт-Петербурге

Дмитрий Ивьев
03.04, 11:25
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Наши спортсмены удачно выступили на «Кубке губернатора Санкт-Петербурга», сообщили 3 апреля в Минспорта Калужской области.

Туда приехало около 800 спортсменов в возрасте до 18 лет из 57 регионов страны, а также Беларуси и Азербайджана.

Калужанки Алина Иванова и Полина Никишина завоевали бронзовые медали в весовых категориях 52 и 70 килограммов соответственно.

Также на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» в Твери Людмила Паукова стала второй в весовой категории 57 кг. А третьи места у Варвары Безверхой, Софьи Беляковой, Анжелики Ганченко и Меланьи Гограчадзе.

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