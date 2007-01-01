Хоккеисты «Калуги» одержали драматичную победу

Вечером 2 апреля наша команда провела первый домашний матч в рамках игр на выбывание в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Фото: Олег Сердюков.

На льду Дворца спорта «Центральный» наши хоккеисты сошлись с «Динамо-576» из Санкт-Петербурга. На прошлой неделе в северной столице команды обменялись победами. 2 апреля был третий поединок серии до трех побед.

По итогам основного и дополнительного времени на табло горел счет 1:1. А потом калужане смогли победить по буллитам.

- Серия буллитов. Тоже ровно. Шайба в шайбу. Эмоции зашкаливают. И победная шайба залетела в ворота гостей, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Четвертая игра серии пройдет вечером 3 апреля.