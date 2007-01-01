Калужские пловцы выиграли медали на первенстве среди глухих спортсменов
Соревнования прошли в Йошкар-Оле, рассказали 2 апреля в Минспорта Калужской области.
Успеха добились воспитанники спортивной школы олимпийской резерва «Труд» Анастасия Величко и Владислав Костов.
Анастасия была третьей на дистанции 200 метров баттерфляем. Владислав выиграл «бронзу» на дистанции 50 метров вольным стилем.
Также в столице Республики Марий Эл прошли всероссийские соревнования на призы Общероссийской спортивной федерации спорта глухих. Анастасия стала победителем на дистанции 200 метров баттерфляем и второй на дистанции 100 метров баттерфляем.