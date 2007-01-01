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Спорт

Калужские пловцы выиграли медали на первенстве среди глухих спортсменов

Дмитрий Ивьев
02.04, 14:18
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Соревнования прошли в Йошкар-Оле, рассказали 2 апреля в Минспорта Калужской области.

Успеха добились воспитанники спортивной школы олимпийской резерва «Труд» Анастасия Величко и Владислав Костов.

Анастасия была третьей на дистанции 200 метров баттерфляем. Владислав выиграл «бронзу» на дистанции 50 метров вольным стилем.

Также в столице Республики Марий Эл прошли всероссийские соревнования на призы Общероссийской спортивной федерации спорта глухих.  Анастасия стала победителем на дистанции 200 метров баттерфляем и второй на дистанции 100 метров баттерфляем.

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