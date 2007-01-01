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Спорт

Калужские теннисисты завоевали медали на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
02.04, 12:00
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Турнир по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет завершился во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

В нем участвовало около 200 спортсменов из 17 регионов.

Сборная Калужской области завоевала бронзовую медаль.

За нашу команду выступили Карина Иполитова, Дарина Садекова, Дарья Полюхова и Мария Шепуленко из спортшколы олимпийского резерва «Труд» и Анна Орехова из ЦДО им. Маршала Г.К. Жукова.

Также Карина завоевала «серебро» в одиночном разряде и «бронзу» в смешанном парном разряде вместе с Артемом Ягодиным, сообщили 2 апреля в Минспорта.

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