Калужские теннисисты завоевали медали на первенстве ЦФО

Турнир по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет завершился во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

В нем участвовало около 200 спортсменов из 17 регионов.

Сборная Калужской области завоевала бронзовую медаль.

За нашу команду выступили Карина Иполитова, Дарина Садекова, Дарья Полюхова и Мария Шепуленко из спортшколы олимпийского резерва «Труд» и Анна Орехова из ЦДО им. Маршала Г.К. Жукова.

Также Карина завоевала «серебро» в одиночном разряде и «бронзу» в смешанном парном разряде вместе с Артемом Ягодиным, сообщили 2 апреля в Минспорта.