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Спорт

Калужане выиграли чемпионат России по мас-рестлингу

Восемь медалей привезли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» из подмосковного города Люберцы.
Дмитрий Ивьев
01.04, 16:00
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Иван Галкин стал победителем в весовой категории 125 килограммов и абсолютной.

Еще одно «золото» завоевала Мохинур Абдузойирова в весовой категории 85 килограммов.

В абсолютной категории у Мохинур бронзовая медаль.

Также бронзовыми призерами стали Михаил Погорельцев (весовая категория 105 кг и абсолютная) и Анастасия Галкина (абсолютная категория).

Анастасия заняла второе место в весовой категории 85 килограммов, рассказали 1 апреля в Минспорта Калужской области.

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