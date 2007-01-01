Калужане выиграли чемпионат России по мас-рестлингу
Восемь медалей привезли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» из подмосковного города Люберцы.
Иван Галкин стал победителем в весовой категории 125 килограммов и абсолютной.
Еще одно «золото» завоевала Мохинур Абдузойирова в весовой категории 85 килограммов.
В абсолютной категории у Мохинур бронзовая медаль.
Также бронзовыми призерами стали Михаил Погорельцев (весовая категория 105 кг и абсолютная) и Анастасия Галкина (абсолютная категория).
Анастасия заняла второе место в весовой категории 85 килограммов, рассказали 1 апреля в Минспорта Калужской области.