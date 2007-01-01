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Спорт

Калужские паралимпийцы выиграли медали на чемпионате России

Соревнования по плаванию прошли в Саранске.
Дмитрий Ивьев
31.03, 13:12
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Наш регион представляли семь спортсменов: Полина Талалаева, Анастасия Голубкова, Даниил Негода, София Петрухина, Евгений Черников и Апетнак Артенян из спортшколы «Труд», а также Альбина Ысмаилова из спортшколы «Квант».

Полина Талалаева установила новый рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляй в классе S3 и завоевала «серебро» заплыва (в объединённых классах S1-S7).

На 50 метрах на спине Полина стала бронзовым призером.

Анастасия Голубкова выполнила норматив мастера спорта на 50 и 200 метров вольным стилем и 50 метров на спине.

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