Калужские паралимпийцы выиграли медали на чемпионате России

Соревнования по плаванию прошли в Саранске.

Наш регион представляли семь спортсменов: Полина Талалаева, Анастасия Голубкова, Даниил Негода, София Петрухина, Евгений Черников и Апетнак Артенян из спортшколы «Труд», а также Альбина Ысмаилова из спортшколы «Квант».

Полина Талалаева установила новый рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляй в классе S3 и завоевала «серебро» заплыва (в объединённых классах S1-S7).

На 50 метрах на спине Полина стала бронзовым призером.

Анастасия Голубкова выполнила норматив мастера спорта на 50 и 200 метров вольным стилем и 50 метров на спине.