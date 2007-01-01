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Спорт

МХК «Калуга» взял реванш у питерского «Динамо-576»

Софья Фирсова
31.03, 09:10
0 382
Минспорта Калужской области
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Калужский хоккейный клуб одержал победу во втором матче 1/8 финала плей-офф НМХЛ против санкт-петербургского "Динамо 576", сравняв счет в серии. После поражения в первой игре "ракеты" взяли реванш со счетом 2:1.

В напряженном и динамичном матче хозяева открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Никиты Максимова. Во втором периоде "Калуга" перехватила инициативу. Данила Новиков сравнял счет на 26-й минуте, а затем вывел свою команду вперед, реализовав численное преимущество.

В заключительных отрезках матча калужане, несмотря на частые удаления, уверенно оборонялись, а вратарь Глеб Карпухин, отыгравший весь матч, не позволил сопернику сравнять счет.

Теперь серия переезжает в Калугу, где 2 и 3 апреля пройдут следующие два матча. Интерес к противостоянию высок: билеты на первый домашний матч "Калуги" были раскуплены за считанные часы.

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