МХК «Калуга» взял реванш у питерского «Динамо-576»

Минспорта Калужской области

Калужский хоккейный клуб одержал победу во втором матче 1/8 финала плей-офф НМХЛ против санкт-петербургского "Динамо 576", сравняв счет в серии. После поражения в первой игре "ракеты" взяли реванш со счетом 2:1.

В напряженном и динамичном матче хозяева открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Никиты Максимова. Во втором периоде "Калуга" перехватила инициативу. Данила Новиков сравнял счет на 26-й минуте, а затем вывел свою команду вперед, реализовав численное преимущество.

В заключительных отрезках матча калужане, несмотря на частые удаления, уверенно оборонялись, а вратарь Глеб Карпухин, отыгравший весь матч, не позволил сопернику сравнять счет.

Теперь серия переезжает в Калугу, где 2 и 3 апреля пройдут следующие два матча. Интерес к противостоянию высок: билеты на первый домашний матч "Калуги" были раскуплены за считанные часы.