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«Калуга» проиграла омскому «Иртышу»

Теперь наша команда на 9 месте турнирной таблицы.
Софья Фирсова
30.03, 18:08
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пресс-служба ФК "Иртыш"
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Калужский футбольный клуб потерпел поражение в матче 5-го тура Второй лиги по футболу против омского «Иртыша».

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 6-й минуте забил нападающий Алексей Ларин.

Несмотря на попытки «Калуги» отыграться, «Иртыш» сохранил свои ворота в неприкосновенности. «Калуга» имела шанс сравнять счет на 89-й минуте, но гол был отменен из-за положения «вне игры» .

После этого матча «Иртыш» поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы, а «Калуга» опустилась на 9-ю.

Следующий матч «Калуга» проведет дома 5 апреля против курского «Авангарда». Начало игры в 14:00.

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