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Спорт

В Калуге стартовал чемпионат России по полиатлону

Дарья Джуманова
29.03, 17:15
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Как сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков, бороться за медали приехали около 60 участников из 13 регионов.

В спортивной школе "Многоборец" спортсменов приветствовали президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов, старший тренер сборной страны по полиатлону Александр Клочков, председатель региональной федерации полиатлона Николай Овсянкин и заместитель директора спортшколы «Многоборец» Мариной Гапеенко.

Соревнования пройдут до 30 марта. В программе - стрельба, спринт, плавание, бег на выносливость.

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