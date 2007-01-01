В Калуге стартовал чемпионат России по полиатлону
Как сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков, бороться за медали приехали около 60 участников из 13 регионов.
В спортивной школе "Многоборец" спортсменов приветствовали президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов, старший тренер сборной страны по полиатлону Александр Клочков, председатель региональной федерации полиатлона Николай Овсянкин и заместитель директора спортшколы «Многоборец» Мариной Гапеенко.
Соревнования пройдут до 30 марта. В программе - стрельба, спринт, плавание, бег на выносливость.