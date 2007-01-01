В Калуге пройдёт первенство ЦФО по синхронному плаванию

Соревнования будут проходить с 1 по 3 апреля в 25-метровом бассейне Дворца спорта «Центральный».

В них примут участие более 350 спортсменов из Москвы, Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областей.

На первенстве будут представлены команды юношей (13–16 лет), девушек (13–15 лет), а также мальчиков и девочек в возрасте до 13 лет.

Это первые соревнования по синхронному плаванию в регионе.

Торжественное открытие запланировано на 2 апреля, начало в 14:00.