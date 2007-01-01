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Спорт

Калужанка выиграла медаль на чемпионате России по паралимпийскому плаванию

Дмитрий Ивьев
28.03, 15:27
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Полина Талалаева из спортивной школы «Труд» стала третьей на дистанции 50 метров на спине.

Турнир проходит в Саранске.

Калужане также будут бороться за медали на других дистанциях.

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