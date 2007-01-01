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Спорт

Калужский пауэрлифтер выиграл «серебро» на первенстве России

Дмитрий Ивьев
26.03, 12:20
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На соревнованиях в Туле успеха добился воспитанник козельской спортивной школы «Фаворит» Сергей Оськин.

Среди юношей 14-18 лет Сергей под руководством своего тренера Игоря Макарова занял второе место в весовой категории 120+ кг.

- Результат нашего спортсмена – 760 кг, также была попытка установить рекорд России в упражнении тяга, но решением судей подход был не засчитан, - рассказали 26 марта в министерстве спорта Калужской области.

Всего за награды первенства страны боролись более 300 юношей и девушек 14-18 лет и юниоров 19-23 лет.

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