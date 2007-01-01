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Спорт

Калужане выиграли медали на первенстве России по шашкам

Соревнования проходили в Самаре.
Дмитрий Ивьев
25.03, 11:02
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Наш регион представляли воспитанники спортивной школы «Шашки русские»: Диана Рабаджи, Артëм Бизюлëв, Анастасия Обливанцева, Варвара Железнова, Иван Лëвин, Марк Котов, Алиса Авилова, Василиса Левковская, Илья Жиров и Мстислав Фролов.

Диана Рабаджи среди девушек до 14 лет выиграла две серебряные медали – в молниеносной игре и программе с классическим контролем времени, рассказали 25 марта в Минспорта Калужской области.

Среди юношей до 11 лет Артëм Бизюлëв стал бронзовым призером в быстрой игре.

В шаге от пьедестала почета остановился Илья Жиров – среди мальчиков до 9 лет он занял 4 место в молниеносной игре.

Диана и Артëм отобрались на первенства Европы и мира, где смогут принять участие во всех программах, а Илья – в программах с укороченным контролем времени.

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