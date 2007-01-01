Калужанка выиграла «бронзу» первенства России по армрестлингу
Соревнования среди юниорок в возрасте от 19 до 21 года проходили в Орле.
Софья Чеснокова заняла третье место в весовой категории 60 килограммов, рассказали 24 марта в министерстве спорта Калужской области.
Девушка уступила лишь представительницам Республики Татарстан и Северной Осетии.
Десять других представителей нашего региона были среди лучших, но не попали на пьедестал. Это Артур Рой, Артем Стальмахович, Антон Малышев, Максим Кривошеин, Анастасия Гамаюнова, Сергей Саматов, Дмитрий Трегубов, Никита Морозов, Владислав Набережный и Анастасия Сикорская.