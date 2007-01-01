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Спорт

Калужане завоевали первое место в Чемпионате и Первенстве ЦФО по плаванию

Софья Фирсова
24.03, 13:22
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Минспорта Калужской области
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Калуга впервые принимала Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по плаванию, и наши спортсмены устроили настоящий триумф. Более тысячи участников боролись за звание сильнейших, но калужане оказались на вершине пьедестала, завоевав первое место в общем зачете. Об этом сообщил глава Минспорта Калужской области Олег Сердюков.

Дмитрий Савенко стал настоящей звездой соревнований, собрав коллекцию из четырех золотых медалей. Михаил Вековищев, Иван Кустов и Владислав Герасименко также показали выдающиеся результаты, завоевав по две золотые награды каждый. Еще одно "золото" калужане добыли в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

-В общей сложности наша сборная завоевала 33 медали, что обеспечило нам первое место в общем зачете, – с гордостью отметил Сердюков.

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