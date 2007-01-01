Хоккеисты «Калуги» в плей-офф сыграют с командой из Санкт-Петербурга

Регулярный чемпионат Национальной молодежной хоккейной лиги завершился на минувших выходных.

Калужане дома принимали «Гранит» из Чехова и дважды уступили. Однако эти поражения не помешали «Калуге» выйти в плей-офф.

29 и 30 марта «Калуга» в гостях сыграет первые два матча 1/8 финала против «Динамо 576» из Санкт-Петербурга.

2 апреля пройдет домашняя для «Калуги» игра.

Серия длится до трех побед. Если понадобится, соперники еще выйдут на лед 3 апреля в Калуге и 6 апреля в Санкт-Петербурге.