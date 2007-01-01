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Спорт

Калужские самбисты выиграли медали на первенстве России

Турнир прошел в Оренбурге и собрал около 800 участников в возрасте до 16 лет, сообщили 21 марта в Минспорта региона.
Дмитрий Ивьев
21.03, 16:40
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Назар Гуров из спортшколы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск) выиграл весовую категорию 88+ кг и отправится на первенство Европы.

Также обладателем золотой медали и путевки на первенство Европы стала воспитанница Галины Шульги из спортшколы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) Полина Никишина, которая выступила в весовой категории 72+ кг!

Владислава Керимова в весовой категории 65 кг поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Европейское первенство пройдет в апреле на Кипре.

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