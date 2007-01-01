Калужские самбисты выиграли медали на первенстве России
Турнир прошел в Оренбурге и собрал около 800 участников в возрасте до 16 лет, сообщили 21 марта в Минспорта региона.
Назар Гуров из спортшколы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск) выиграл весовую категорию 88+ кг и отправится на первенство Европы.
Также обладателем золотой медали и путевки на первенство Европы стала воспитанница Галины Шульги из спортшколы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) Полина Никишина, которая выступила в весовой категории 72+ кг!
Владислава Керимова в весовой категории 65 кг поднялась на третью ступень пьедестала почета.
Европейское первенство пройдет в апреле на Кипре.