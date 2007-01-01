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Спорт

«Калуга» победила во втором матче против команды из Салехарда

Дмитрий Ивьев
20.03, 10:01
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Вечером 19 марта на льду Дворца спорта «Центральный» калужане обыграли «Факел-Ямал» со счетом 7:5.

- Интересная игра на равных, динамика, опасные моменты, красивые голы, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Все периоды были богаты на эмоции. Третий период стал самым жарким по накалу страстей.

В турнирной таблице западной конференции Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» занимает пятое место. Соперники из Салехарда идут вторыми.

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