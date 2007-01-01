«Калуга» победила во втором матче против команды из Салехарда
Вечером 19 марта на льду Дворца спорта «Центральный» калужане обыграли «Факел-Ямал» со счетом 7:5.
- Интересная игра на равных, динамика, опасные моменты, красивые голы, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Все периоды были богаты на эмоции. Третий период стал самым жарким по накалу страстей.
В турнирной таблице западной конференции Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» занимает пятое место. Соперники из Салехарда идут вторыми.