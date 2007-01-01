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Спорт

Спортсмен из Калужской области выиграл соревнования по тяжелой атлетике

Дмитрий Ивьев
20.03, 08:05
0 214
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Успеха добился Даниил Шубин из Боровского района, сообщили в местной администрации.

Во Владимире он стал сильнейшим на турнире «Золотые купола» в весовой категории до 89 килограммов.

Шубин выполнил норматив «Мастер спорта РФ».

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