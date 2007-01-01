Калужане выиграли «серебро» на первенстве ЦФО по волейболу

Воспитанники Александра Шведа под руководством Светланы Селезневой из СШОР по волейболу А.Савина одержали победы над командами из Костромской области (со счетом 3:0), ЛНР (со счетом 3:0) и командой Тулы (со счетом 3:1), сообщили 19 марта в Минспорта области.

В финальном матче калужане проиграли команде Воронежской области со счетом 1:3.

Лучшими игроками команды были признаны Константин Селезнев и Артем Латышев.

Турнир среди юношей до 15 лет прошел на прошлой неделе в Туле.