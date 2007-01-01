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Спорт

Калужане выиграли «серебро» на первенстве ЦФО по волейболу

Дмитрий Ивьев
19.03, 11:20
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Воспитанники Александра Шведа под руководством Светланы Селезневой из СШОР по волейболу А.Савина одержали победы над командами из Костромской области (со счетом 3:0), ЛНР (со счетом 3:0) и командой Тулы (со счетом 3:1), сообщили 19 марта в Минспорта области.

В финальном матче калужане проиграли команде Воронежской области со счетом 1:3.

Лучшими игроками команды были признаны Константин Селезнев и Артем Латышев.

Турнир среди юношей до 15 лет прошел на прошлой неделе в Туле.

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