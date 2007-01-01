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Спорт

Калужские полиатлонисты победили на двух этапах Кубка России

В минувшие выходные спортивная школа «Многоборец» принимала заключительный этап Кубка России в 4-борье с бегом и первый этап Кубка страны в 3-борье с бегом, сообщили в региональном Минспорта.
Дмитрий Ивьев
19.03, 10:36
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За победу боролись представители шести регионов.

В командном зачете в 4-борье с бегом выиграла Калужская область.

Золотые медали на счету Вероники Матвейченко и Дмитрия Юдина. Бронзовые – у Дарьи Кочегаровой и Ильи Пронина.

Также калужская команда стала сильнейшей на первом этапе 3-борья с бегом.

«Золото» завоевала Мария Жиляева.

- По итогам выступлений в 2025 году на Кубке России по полиатлону в спортивной дисциплине 4-борье с бегом сборная Калужской области стала абсолютным победителем среди 10 регионов, - рассказали в Минспорта. - В личном зачете на первом месте Вероника Матвейченко и Диитрий Юдин, на втором – Дарья Кочегарова и бронзовый призер – Илья Пронин.

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