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Спорт

Калужские пловцы завоевали 15 медалей в первый день соревнований

Софья Фирсова
19.03, 10:10
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Калужские пловцы успешно стартовали на Первенстве и Чемпионате Центрального Федерального округа по плаванию, которые проходят во Дворце спорта «Центральный». В первый день соревнований, где участвуют более тысячи спортсменов, включая 120 представителей Калужской области, калужане завоевали 15 медалей. Об этом информирует пресс-служба регионального минспорта.

На Чемпионате ЦФО золотые медали выиграли Михаил Вековищев, Дмитрий Савенко и Владислав Герасименко. Серебряными призерами стали Андрей Николаев, Полина Малахова, Виктория Лузган и Елена Давыдова. Бронзовые медали достались Дмитрию Лаздину и Юлии Коваль.

Успешно выступили калужские пловцы и на Первенстве ЦФО. Победителями стали Полина Иванушкина и Максим Курбанов. Григорий Вековищев завоевал серебро. Бронзовые медали у Олеси Лисуновой, Елизаветы Марушкиной и Софьи Серовой.

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