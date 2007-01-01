Калужские пловцы завоевали 15 медалей в первый день соревнований

Калужские пловцы успешно стартовали на Первенстве и Чемпионате Центрального Федерального округа по плаванию, которые проходят во Дворце спорта «Центральный». В первый день соревнований, где участвуют более тысячи спортсменов, включая 120 представителей Калужской области, калужане завоевали 15 медалей. Об этом информирует пресс-служба регионального минспорта.

На Чемпионате ЦФО золотые медали выиграли Михаил Вековищев, Дмитрий Савенко и Владислав Герасименко. Серебряными призерами стали Андрей Николаев, Полина Малахова, Виктория Лузган и Елена Давыдова. Бронзовые медали достались Дмитрию Лаздину и Юлии Коваль.

Успешно выступили калужские пловцы и на Первенстве ЦФО. Победителями стали Полина Иванушкина и Максим Курбанов. Григорий Вековищев завоевал серебро. Бронзовые медали у Олеси Лисуновой, Елизаветы Марушкиной и Софьи Серовой.