-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли командный зачет соревнований по пешеходному туризму
Спорт

Калужане выиграли командный зачет соревнований по пешеходному туризму

Сборная Калужской области выиграла кубок среди юниоров/юниорок в возрастной категории от 16 до 21 года.
Дмитрий Ивьев
19.03, 07:52
0 394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Всероссийский турнир проходил в Ельце.

Наш регион представляли воспитанники спортивных школ «Луч», «Орленок», «Триумф» и Дома детского творчества города Людиново.

Калужанки Вероника Лазутина, Анна Ухина, Элеонора Григоренкова и Елизавета Сафронова выиграли категорию «дистанцию пешеходную — группа».

В личном зачете в дисциплине «дистанция-пешеходная» Артём Чурилин и Алексей Хазиков завоевали серебряные медали.

Соревнования собрали 300 спортсменов из 20 регионов.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZOaWtkbWR4b2ZKUWJadFhLNHVMNFE9PSIsInZhbHVlIjoiUHg3VjJWc01SSVpRbDlXcldGdm04RWJMY2g2SU5tZXhhcFNsWlorVGMwclBERG5Gc2V6enE0ODFPaytiME1nZFJlb2hyb09ZTlEzdFR2bkJRQ2VPaW5XTWtrNE5jSUd4OGlaL1JHbVk2cmpRRWpsZGs5MVZEMlI5SWt5QnB6OW53UkV2bkt4cFNrNmdZemhSeThDaHVLUFJoT2oyYW9mcFdobEVhdzlzRGpLZWdzbWFIVDdXb0J2c2RrdHl6Nk5WdkhKU3B1K3NFYU5RWEpZM0ZoKzB3TGFoK1hDdWcwd0E4MEIvQVgxQ2FsOEh5SFArYWszaEJMY09OY01aLzJxWWNPb1pGVDFHRkQrTS9pUW5FMWlwazkxL2l2QnF6eXlxcGwybC9jMFZiOEZGRi9oR3gvMUlpdGZVeFhlZHVtR1FmVzRRb1JhREdwQkRvcVhPSEp5ajVxRTJFSDU0TG9uSXFJVGFYY3Z1U1R6MFZQVkJRdm9tZmlnUkRJcEc4cFpqN1VRRnVlK08wRWFOYXllUVVadkpRYU02MW9SWGZiU0twaFIzTVdjU2JQVnMxZVBrUHpvdmtmYzl0N1FEcFhMOSIsIm1hYyI6Ijg1ZDY4OTQ5NDBiNDJiYTRhNjNiNjBkMWRiODFjYTkyYzE5OGM2ZjEzMDIzOGQ4MTI0OGI5YmI3YjQ5MWNmMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRIYTlxQVE1ME1tWlpyaGhDblVWZlE9PSIsInZhbHVlIjoiZFBpWHpvRjBwMG9hOVNZYXlDU0hmbjRJVEVjTVZnSFNQRHZ6S1RycithRU9pU0wwc0tyVU1wUE11ajNteHpGMUJ3b3ZPV3VOTUFMVy9NUzFNOG9pR1lKSG1wdkdMK0JTYW50SkdwU2hmZUFzNkRlZmE5ZkN0ZHF3RTZ1czg2MVQ4NkdwMWxDbDQraVVMeHd0RXByNTd1L1c0TjQzT1JpdkdFRTNIVzFjK2s3dkJyZU52ekNOeXJaeml3Mms4RTZaM0JVS044OWs4ZDJ2dlBaVmx6K3B4K1dyYi9zS1pXY3FISzh0V0VobjlCcDdZdElEZjJTa2IzUGx5OUhudDF5eE9NV1RVY01YKzZrYnpnckJSUFZIZE02eE5aWnNmN0t0ZXdqaU1EV3ZGY3IxcGV6S1hTNnJmM2Fyd0M3SktEWEZPMWdWK2lZa0VJZEZTcHY3UDJZNURCa1p2bm9nNlE1ZDJTR3dYR2c0NlEvbERxdGFOOTUwNmxWYWJKdk1QZFJaWE84L0tSdFQ3VnhrMkhTY1JDTlhYZ3lQdy9qU011bjFmQ0ZtSWNsWGJBRlBsUGV1RGNtbE1pYlVtc3BLUkQ1UmpTVGp1aXlnUWJvaU1BTmlUamlLSGNVL3BGZWJYU29mUnlDVWRyUlRLUmVFTWErVTEzeDRhajB1UmVFeGZ6d2s2U3dseUdUL1RISThJY3VtaVhQdi9BdkF4eUd1djNsZmc2Tm9mRnVnVXIxTkU3Nm15Ym0xWlBCQlVycTZqbGpjWUhseHVIMUtLNnJMbTBrOFNCcVA2YXFYSHIxRkU3S3FLZHJyak00NVhTM2hEVDN0eWE4STJQZ3RidnJ2blUvdiIsIm1hYyI6IjM1YmU0MDA2NmNkYjY0ZGU1ZTQyMTZkN2M5NWU2NDNkMmJlMWJmYjVkNmRhZDlmZmU5YTI5YmRmZWRlYmY3NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+