Калужане выиграли командный зачет соревнований по пешеходному туризму
Сборная Калужской области выиграла кубок среди юниоров/юниорок в возрастной категории от 16 до 21 года.
Всероссийский турнир проходил в Ельце.
Наш регион представляли воспитанники спортивных школ «Луч», «Орленок», «Триумф» и Дома детского творчества города Людиново.
Калужанки Вероника Лазутина, Анна Ухина, Элеонора Григоренкова и Елизавета Сафронова выиграли категорию «дистанцию пешеходную — группа».
В личном зачете в дисциплине «дистанция-пешеходная» Артём Чурилин и Алексей Хазиков завоевали серебряные медали.
Соревнования собрали 300 спортсменов из 20 регионов.