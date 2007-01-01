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Спорт

Югорский лыжный марафон соберет участников со всей страны

Дмитрий Ивьев
18.03, 14:14
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Почти 3 тысячи спортсменов из 42 регионов страны, включая олимпийских чемпионов, подали заявки на участие в XII Югорском лыжном марафоне. Среди них больше 300 семей. Самому возрастному лыжнику на момент старта исполнится 81 год, а самому младшему — 9 месяцев: он преодолеет дистанцию вместе с родителями. Соревнования, соорганизатором которых стал ВТБ, пройдут 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске.

На трассы Югорского лыжного марафона выйдут профессионалы и любители, биатлонисты, паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями здоровья. Участниками марафона в этом году преимущественно будут мужчины – среди зарегистрированных их 72% в сравнении с 28% женщин. Некоторые лыжники приедут на соревнования целыми семьями и даже командами.

На стартовой линии в этом году встретятся представители разных поколений. Самому возрастному участнику на момент старта исполнится 81 год, а самому юному – 9 месяцев, он вдвое младше «рекордсмена» прошлого года. Малыш проедет дистанцию вместе с родителями. Среди зарегистрированных больше всех участников в возрасте 35 – 45 лет, на втором месте группа 45 – 55 лет, третье по числу регистраций мест занимает поколение 15 – 25 лет. Большинство молодых людей выбрали трассу 5 км, тогда как более опытные участники предпочли дистанцию 50 км.

«В рамках Югорского лыжного марафона всегда удается объединять несколько поколений спортсменов. Мы видим больший интерес со стороны 35 – 45-летних – тех, кто несмотря на активную карьеру и семейную жизнь, понимают важность спорта для физического и ментального здоровья. Мы стремимся сделать марафон главным событием для лыжников со всей страны, доступным для спортсменов любого уровня – от новичков до профессионалов. Главное здесь – любовь к лыжному спорту и стремление стать частью яркого спортивного праздника», – подчеркнул старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и другие известные спортсмены.

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