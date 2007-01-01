-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли четыре медали на первенстве России по универсальному бою
Спорт

Калужане выиграли четыре медали на первенстве России по универсальному бою

Турнир среди спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет проходил в городе Кемера.
Дмитрий Ивьев
18.03, 13:01
0 274
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Туда приехало около 600 участников, рассказали 18 марта в Минспорта Калужской области.

Калужскую область представляли воспитанники «СШ по борьбе».

Ангелина Демехина в весовой категории 37 килограммов и Диана Миронова в весовой категории 52 килограмма стали лучшими.

Денис Бугров в весовой категории 55+ килограмма и Дмитрий Поляков в весе 45 килограммов стали третьими.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdGdElvbExzOXMyZHUyTE1keXhHMUE9PSIsInZhbHVlIjoiTHpjRU9ObkU0N0U2L1lVQWM4cFJjSDRVbHd3SlNUTWR6cml2M3dFckNJYmNBd1BWS05PNjR1dzNucHlwY2pTMUs1R2tKc0VlRVNmSkg4MkZYOVVqbUZUcDBJZUVBRktXNXUxdkZ4WlV3TEloVVlzbkRZdCtZUU1FdThrTGFaVWNkbXRHV1huT1haTlNrTlJIYWhSWDdReEFBbHZ0QzVYQytCYW1BSkVhMklFbnJ4VlVFVm5vQS9CMThNckNONld5OWcySkFPQUhGRm8yU0E2VXY3bkFURnZaZFo0WWRaV1o3aEEySjhBTU9MTDQwTllmUXdDR09xL2RKVEV0bzJ3YnRjdjdoMUd2dXE2WkFldVBpNFQ3d3QwR2FRcUtMaU5UclNaVXBWS3piaFJrcFp6MHpSK1BVR0ZjelFiK0xGY0xDNXNYa0lwSXNuQ0QzT3FoZkI5TU5RS3dCMUpJUWltUzVjcHl4K2xBV3FOVmxMazdoaGZpUy9HQ3RRaWRXRkZlY08wUEVKZWFoWktaNXkwbmJEUnp0ZTdaTGFQTnlQc09oYUdQNTM5eUNVQ1B4bWt5Uk04SExhRi9HRFNYejFlNSIsIm1hYyI6Ijg0N2Y1YmE1NWU1YzBkNjEwMTM4MzJjZjBhZDU5N2JmY2U2ZTlhNTdiZTU3N2ZiODY1MDE5YWEwMTQwMTNiNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhRZktrQjI5OVhDWFVOT1Z5Z3RMZWc9PSIsInZhbHVlIjoicXRQdk5YeURUcjhLMFMycjAwYTU1YWhOTnhvRXdsZFhrcDJYQXNSeEh6dFlQZ1VUNkhIV2lXSWl5YU5YcHZMcUM1b21wVG5GODRXU1FROGVTbmJrcm5HZTkzQWRnS0JYWFp5WDNFVi9Mc01SeVNaVlFaNnhUNzhlTW5qa05FUE14czJHT1BIV0NXVkY1Y3pmSDd2UlFoelNlTnBxTFo1OGlPN08wdG96YUdleEdMc2JmSzJvVTI5dEV6ZXdkZWpPV2NUS2xPZUkvTWVabXI4UEpZb0xvVWhqclNjQmc4T0J2VjNHWTVJcVdrQTNndTkzMmk2WlZKQ3lyWGpkMUIxQ2Z1SHdlaFVyS0tBcHp6bkRqMlVYYnYvQk8xL29xWExFazMvZitGSldwNERMaU5NeFNLRzFxdml0WlVCQ1NqbWU3UjJ3N0cvOHJpNlQ1Ui80cGUrc2V4T2pYODdHUVpTMUc5WThlRllPOElQdFpyV0R3dG4zSllFb1NkZC9IeXpWMCtzbmp3U0htbFUrVEZ2YkZnd1lKMzFoYkh5bWZwYjNncWpEWTFWT3hOcG9mZlpVcHRscDFhL3NKd1JsbFQ0a1MvNkxDMysreUxyaWRhL2NjUDhuS0tadlFnQlYyK1N6Q250blNDNktSMFdvTnRMdXJ0MkQxMndTVGwzZmNFdmM4YVFTOURiZ0p0VUUvZGRFUVU4NEdTbkwxS0lYTjd3SGdPcVNBcVk3bWdvOEgzbU0zSTdBL0RWRno3NXdsVitMOHNCV00wR3JnbUdsSUZuSm9KQnI4ZTdHQTlJT3E5aDFQcm9wUUxmMVZLYTg1Y2s0SUxtKzBRc21SOVp6MHFqdiIsIm1hYyI6Ijc0NGM2ZjhiNDc4YmJhZjA5NmJiYWMyOTFhMjEwN2NlNDk4MzQ0ZjQzNjQ0MGEyYzY4ODE5NzQ2N2Y4OTNmODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+