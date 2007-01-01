Калужане выиграли четыре медали на первенстве России по универсальному бою
Турнир среди спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет проходил в городе Кемера.
Туда приехало около 600 участников, рассказали 18 марта в Минспорта Калужской области.
Калужскую область представляли воспитанники «СШ по борьбе».
Ангелина Демехина в весовой категории 37 килограммов и Диана Миронова в весовой категории 52 килограмма стали лучшими.
Денис Бугров в весовой категории 55+ килограмма и Дмитрий Поляков в весе 45 килограммов стали третьими.