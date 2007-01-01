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Спорт

Калужские гиревики выиграли семь медалей на первенстве России

Четыре спортсмена из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» представили наш регион на соревнованиях в Самаре.
Дмитрий Ивьев
17.03, 16:39
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Александра Барбакова (весовая категория 63 кг) в длинном цикле стала абсолютной победительницей и установила рекорд России (72 подъема). Также у Александры «бронза» в рывке.

Максиму Острикову (весовая категория 78 кг) не было равных в двоеборье.

Леонид Чирков (весовая категория 95+ кг) – победитель в длинном цикле и серебряный призер в двоеборье.

На счету Фихриддина Фархо Хамидова (весовая категория 68 кг) еще две серебряные медали – в двоеборье и длинном цикле.

Наша команда под руководством Михаила Трофимова, Натальи Барбаковой и Ирины Пянко заняла пятое командное место. Всего первенство страны собрало более 250 участников из 34 регионов, рассказали 17 марта в Минспорта Калужской области.

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