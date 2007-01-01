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Спорт

Евгения Лосева вернули на пост главного тренера ФК «Калуга»

Неожиданную новость сообщил в понедельник, 17 марта, министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Дмитрий Ивьев
17.03, 15:20
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- Сегодня провели совещание, - пояснил он. - Поводом стала информация об отставке главного тренера футбольного клуба «Калуга» Евгения Лосева. Пообщались с генеральным директором Олегом Митрофановым и другими руководителями и тренерами клуба. Конечно, результаты матчей первых трех туров довольно скромные, качество игры слабое. Но есть и другие направления развития профессионального футбольного клуба. Большая работа и по подготовке основной команды, и по развитию областного футбола. Выстроена хорошая вертикаль. Работают спортшколы, команды выступают в ЮФЛ. В молодежной команде ФК «Калуга» - лучшие воспитанники.

По словам Сердюкова, есть моменты, которые необходимо улучшать в работе тренерского штаба.

- Уверен, что ситуация улучшится. Коллегиально приняли решение дать возможность главному тренеру Евгению Лосеву продолжить работу. Ждем побед от «Калуги», - заявил министр.

Напомним, об отставке Лосева клуб объявил в конце прошлой недели после поражения от московского «Динамо-2» во второй лиге чемпионата России.

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