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Спорт

Уволен главный тренер футбольного клуба «Калуга» Евгений Лосев

Об этом стало известно вечером в субботу, 15 марта, после очередного поражения калужской команды во второй лиге чемпионата России.
Дмитрий Ивьев
15.03, 20:32
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«Калуга» проиграла второй команде московского «Динами» со счетом 0:1.

После трех туров у калужан одно набранное очко.

В официальном заявлении команды говорится, что Лосев и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Кто дальше будет тренировать команду, пока не уточняется.

Напомним, Лосев возглавил «Калугу» прошлым летом после того, как уехал Михаил Белов.

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