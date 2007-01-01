Уволен главный тренер футбольного клуба «Калуга» Евгений Лосев
Об этом стало известно вечером в субботу, 15 марта, после очередного поражения калужской команды во второй лиге чемпионата России.
«Калуга» проиграла второй команде московского «Динами» со счетом 0:1.
После трех туров у калужан одно набранное очко.
В официальном заявлении команды говорится, что Лосев и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон.
Кто дальше будет тренировать команду, пока не уточняется.
Напомним, Лосев возглавил «Калугу» прошлым летом после того, как уехал Михаил Белов.