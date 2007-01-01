Калужанин выиграл два «золота» на Кубке России по ачери-биатлону

Спортсмены бежали на лыжах и стреляли из лука в Саранске.

Влад Кирютин из Калуги выиграл индивидуальную гонку и масс-старт, а в спринте стал вторым, рассказали в спортивной школе «Многоборец».

Ранее Кирютин успешно выступил на чемпионате России, который также проходил в Саранске.

- По итогам зимних гонок Кубка России Влад стал победителем, опередив соперника на 11 баллов, что свидетельствует о высоком уровне его подготовки и мастерства, - отметили в «Многоборце».

Тренирует спортсмена Татьяна Шоркина.