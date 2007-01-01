-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанин выиграл два «золота» на Кубке России по ачери-биатлону
Спорт

Калужанин выиграл два «золота» на Кубке России по ачери-биатлону

Спортсмены бежали на лыжах и стреляли из лука в Саранске.
Дмитрий Ивьев
15.03, 10:45
0 244
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Влад Кирютин из Калуги выиграл индивидуальную гонку и масс-старт, а в спринте стал вторым, рассказали в спортивной школе «Многоборец».

Ранее Кирютин успешно выступил на чемпионате России, который также проходил в Саранске.

- По итогам зимних гонок Кубка России Влад стал победителем, опередив соперника на 11 баллов, что свидетельствует о высоком уровне его подготовки и мастерства, - отметили в «Многоборце».

Тренирует спортсмена Татьяна Шоркина.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlREUy84TDkwcGNjb3FDUXdZcitWTmc9PSIsInZhbHVlIjoiUENZTWxLSDEvQ1lFWDZ2R3h4UjF6RjBqSjhSb3hrUlFnRzJOY0ZINEhEZUQwc3JuODUvQUt4Q25jZHpValNrMDhyVWZSUm9ZYXpxSUF2T1h2b3N6V3BnTWo0WGFGaFBlUkVBQVZJaGVmSEh6SytmWkxGNnY2L3dzbEprYVdibTZtNmZCU0MrVzdkMUJOQUx1OVBaNDdCV1lYd3hhY0F5RWFNK1FMMmMvcGxnYUtRQUxaZFJWQkw0VithMnpjNG0waGY3bElsTFIxelMySTl2MlRiaU5rdHB3U1pzaENBWWFOOVU0Q2VLN2NVRDJ0YjFRV1drM1RRL0s0bE5PMkRRNEorbWcvejdyakdqSFI0NTY2bHZ6d0xPRnBOVm9OMzYwcVNaUWJkbFpLakZVRDdreUswTGhRWnN3SmJFVEVWYlNpSkpWbVdiRm02SjY0NTl6alp0VGMrd1VPbUxUV3hZSENlK09wU3FKRFcrTTJpRjJTUnM0eWNINk9jYk92YS9zVnFmZnc1ekNIR3ZYaUplMkl3TU9vcXpRZEEwNWdoR2hYVHZqTC9nc3VxSjJBRlFKdzV5UlZmeVJaK1RpYjBtVSIsIm1hYyI6IjQ3ZDI4ZWUyZTViYjA2YjM2ZTNiMDhkMGE3OGE0Mjg3NDZkZGM2YzFjN2IwYWU0NjYwMzJjOTY0MzUyZDA4ODciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ind1ektNVnk5d28vWHZoNzB6QTBXMmc9PSIsInZhbHVlIjoiUzhtc2tXb2ZKdnpoejlLRVhFQzdMTER2eVZ0TzU3MVBoZHp6UTBMTXRoQitBSHprSnV0MWRWV2NObFhYN0p4NGZNVllVRHBlVWNxMVdhWVZ2NWU2RGtUWGVZc2U5VmowZmcvcVRKQi9pZ2JXNVIyd3VrOEhOTGY3bmNmTzRGUzRnekt1ZWlnVWptWVNaeHRvbW9QRk54bkszbmRLdVprQkxHalJKaVFZR3lSWkgzakNwREhTR3hJczl5akViQ1lMZmYrMTJHNVkwaDZPWGJJc1lBNnZmUTV6NU1MQWJMcTZhYjA2Q0NqdDJ3eDNBUHNoOHgvbjkyWjFoWVlYakpVZjYxb3F6a2wxL2prNlJjRVNja2d4U1U3Ky9zU2VUYk1mcURhSXR4c1ZFZG5GWmZ0b3BRNW12UFJNRUVHNXNqZmVrbDdBblZiSWpkbHdCSWJhM3cvVGdSZmhXZ1FMTFhHN1Y0czVHWGsyZHA5ZnpsRGRuTnFJeWZmcGpweUovYlZ1NTlJZkJ5WnF5WUQ1SGRPcXVuT0U1NnE0YjdNNmE2MFNnVnZkUWkzdUpZd2VOeGtQTjNjNkVLYnZzWVhIQmF1U2NSMnk3MllwM29WYjNCYjRNOTVaWXpsQ21TbWNpTkJoazI4cFBtcXRYSUJEMGZpUEtKclVxYXlueG5pWFFTa2pFQTFXaVhXUElBaC9YUU5ubXFZRHJYUkM5Q2FXZGY4a24zaUVtUUppdWMzNlM4ajFJWmd0TU9nUWJReXl5VXBCWDRUMUJtTkEwRDRqbGFyWnFLUWFjQ1A5aEM2Z0ttRkZXcC9hNFBEVllwWS91cUlnOFpxNEhsRXU1eGx6RW4xNSIsIm1hYyI6IjJmN2Q4M2ZlZTVmZjFhYjExZjJiNmYwNGI0YWIzNzc2NzZkMWI0ZTc2NDRjOTY5M2NkYmIwOWVkZTgyYmNjODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+