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Спорт

Калужанин выиграл первенство ЦФО по боксу

Никита Романцов из Калуги добился успеха в весовой категории 50 килограммов.
Дмитрий Ивьев
14.03, 08:10
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Турнир среди юношей 15-16 лет проходил в Воронеже, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Наш боксер будет представлять регион на первенстве России.

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