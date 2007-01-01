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Спорт

В Калуге пройдут соревнования по фитнес-аэробике

В пятницу, 14 марта, во Дворце спорта «Центральный» стартуют чемпионат и первенство ЦФО, СЗФО, ЮФО, рассказали в министерстве спорта области.
Дмитрий Ивьев
13.03, 15:05
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Фото: Минспорта Калужской области.
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Торжественная церемония открытия начнется в 14:00.

Соревнования такого масштаба в нашем регионе пройдут впервые.

В Калугу приедет около 1500 спортсменов из 22 регионов.

Калужскую область представят 250 участников – воспитанники СШОР «Квант» (Обнинск), СШ «Авангард» (Перемышль), СШОР «Триумф» им. М.А. Ухиной (Людиново), «Невесомость» (Калуга) и ЦФиС г. Балабаново.

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