В Калуге пройдут соревнования по фитнес-аэробике
В пятницу, 14 марта, во Дворце спорта «Центральный» стартуют чемпионат и первенство ЦФО, СЗФО, ЮФО, рассказали в министерстве спорта области.
Торжественная церемония открытия начнется в 14:00.
Соревнования такого масштаба в нашем регионе пройдут впервые.
В Калугу приедет около 1500 спортсменов из 22 регионов.
Калужскую область представят 250 участников – воспитанники СШОР «Квант» (Обнинск), СШ «Авангард» (Перемышль), СШОР «Триумф» им. М.А. Ухиной (Людиново), «Невесомость» (Калуга) и ЦФиС г. Балабаново.