Калужские горнолыжники завоевали медали на Камчатке

Там прошли чемпионат и первенство России, а также Кубок страны.

Калужскую область в городе Елизово на трассах «Горы Морозной» представляли спортсмены из школы олимпийского резерва «Орленок».

На первенстве победу праздновал Дмитрий Чудный в супер-гиганте.

Также он стал вторым в скоростном спуске и супер-комбинации.

Еще одно «серебро» завоевала Юлия Шарикова в скоростном спуске.

Олег Фураев стал третьим в супер-гиганте и супер-комбинации.

А на первом этапе Кубка России в супер-гиганте Дмитрий Чудный занял третье место.

Следующие старты запланированы в Южно-Сахалинске, сообщили 10 марта в Минспорта Калужской области.