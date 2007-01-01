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Спорт

Калужские горнолыжники завоевали медали на Камчатке

Там прошли чемпионат и первенство России, а также Кубок страны.
Дмитрий Ивьев
10.03, 13:53
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Калужскую область в городе Елизово на трассах «Горы Морозной» представляли спортсмены из школы олимпийского резерва «Орленок».

На первенстве победу праздновал Дмитрий Чудный в супер-гиганте.

Также он стал вторым в скоростном спуске и супер-комбинации.

Еще одно «серебро» завоевала Юлия Шарикова в скоростном спуске.

Олег Фураев стал третьим в супер-гиганте и супер-комбинации.

А на первом этапе Кубка России в супер-гиганте Дмитрий Чудный занял третье место.

Следующие старты запланированы в Южно-Сахалинске, сообщили 10 марта в Минспорта Калужской области.

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