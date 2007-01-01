Калужские горнолыжники завоевали медали на Камчатке
Там прошли чемпионат и первенство России, а также Кубок страны.
Калужскую область в городе Елизово на трассах «Горы Морозной» представляли спортсмены из школы олимпийского резерва «Орленок».
На первенстве победу праздновал Дмитрий Чудный в супер-гиганте.
Также он стал вторым в скоростном спуске и супер-комбинации.
Еще одно «серебро» завоевала Юлия Шарикова в скоростном спуске.
Олег Фураев стал третьим в супер-гиганте и супер-комбинации.
А на первом этапе Кубка России в супер-гиганте Дмитрий Чудный занял третье место.
Следующие старты запланированы в Южно-Сахалинске, сообщили 10 марта в Минспорта Калужской области.