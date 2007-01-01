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Спорт

Калужане выступят на «Кубке Защитников Отечества»

Первые такие соревнования по зимним видам спорта пройдут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта.
Дмитрий Ивьев
10.03, 12:00
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В них примут участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России, сообщили 10 марта в правительстве Калужской области.

В программу войдут лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

Калужскую область на соревнованиях представят четыре Владимир Бицук, Иван Мешков, Евгений Благих и Артём Абубакиров. Они будут участвовать в лыжных гонках и биатлоне.

- Все ребята - участники специальной военной операции, получившие ранения, повлекшие частичную или полную ампутацию конечностей, - заявили в правительстве.

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