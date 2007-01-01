Калужане выиграли медали на чемпионате и первенстве ЦФО по брейкингу

Соревнования прошли в минувшие выходные в Ярославле. Там собрались сильнейшие танцоры Центрального федерального округа.

В рамках чемпионата Мария Егорцева из спортивной школы «Спартак» завоевала серебряную медаль, а на первенстве стала лучшей.

Милана Кушиева из «Спартака» стала серебряным призером первенства.

Еще одно «золото» первенства на счету калужанина Амира Ахадова, «серебро» - у Евгения Ивлева, рассказали 4 марта в министерстве спорта Калужской области.