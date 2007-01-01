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Спорт

Калужские гиревики завоевали медали в Орле

Там прошел отборочный этап на финал VI летней Спартакиады молодежи.
Дмитрий Ивьев
03.03, 15:01
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Наш регион представляли Елизавета Сафронова, Александра Барбакова, Фихриддин Хамидов, Максим Остриков, Леонид Чирков из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков), а также Елизавета Билибина из Калуги.

Все представители Калужской области вышли в финал.

В двоеборье отличились Леонид Чирков (весовая категория 95+ кг) завоевал «серебро». У Фихриддина Хамидова (весовая категория 68 кг) третье место.

Александра Барбакова (весовая категория 63 кг) выиграла «бронзу» в рывке, рассказали 3 марта в Минспорта.

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