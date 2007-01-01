Калужские гиревики завоевали медали в Орле
Там прошел отборочный этап на финал VI летней Спартакиады молодежи.
Наш регион представляли Елизавета Сафронова, Александра Барбакова, Фихриддин Хамидов, Максим Остриков, Леонид Чирков из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков), а также Елизавета Билибина из Калуги.
Все представители Калужской области вышли в финал.
В двоеборье отличились Леонид Чирков (весовая категория 95+ кг) завоевал «серебро». У Фихриддина Хамидова (весовая категория 68 кг) третье место.
Александра Барбакова (весовая категория 63 кг) выиграла «бронзу» в рывке, рассказали 3 марта в Минспорта.