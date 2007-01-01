В Калужской области назвали лучшие районы по развитию физкультуры

В понедельник, 3 марта, Минспорта региона рассказало о победителях смотра-конкурса «На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской области».

Фото: Минспорта Калужской области.

По итогам 2024 года победителями в разных группах стали: город Обнинск, Сухиничский район и Мосальский район.

В число призёров попали также Козельский, Тарусский, Жиздринский районы, город Людиново и Людиновский район, Юхновский и Хвастовичский районы.

- Победителей и призеров конкурса наградят грамотами и кубками, а также сертификатами на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря, спортивного оборудования, - отметили в министерстве.