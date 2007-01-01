«Калуга» сыграла вничью с ивановским «Текстильщиком»

ФК "Калуга"

В субботу ФК «Калуга» встречался с ивановским «Текстильщиком». Матч первого тура весенней части Первенства по футболу среди команд Второй лиги завершился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже на 3 минуте. Даниил Агуреев забил быстрый гол головой после навеса с фланга. В первом тайме «Калуга» создала еще несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Калуги».

После перерыва инициативу захватил «Текстильщик». Наша команда плотно засела в обороне, однако сравнять счёт хозяевам поля удалось лишь на 82 минуте. Автором гола стал Александр Елисеев. Стоит отметить, что наши футболисты достаточно много фолили. Возможно, большую роль играло волнение наших молодых игроков, ведь в составе «Текстильщика» много взрослых и опытных футболистов.

В добавленное время вратарь «Калуги» Артём Исмагилов спас команду от поражения, отразив два опасных удара Никиты Козловского.

Это уже третья ничья «Калуги» и «Текстильщика» со счётом 1:1 за последние четыре игры. Главный тренер ФК «Калуга» Евгений Лосев прокомментировал результат игры на пресс-конференции.

Евгений Лосев

Главный тренер ФК "Калуга" У нас получаются всегда тяжелые игры с «Текстильщиком». Этот матч не стал исключением. Достаточно удачно мы начали, могли воспользоваться этим и увеличить преимущество, чувствовать себя уверенно, - отметил Лосев. Однако уверенности нам и не хватило, есть определенные факторы, которые помешали. Наша команда сильно обновилась и чувствуется определенная неуверенность, которая мешала играть в фазе развития атаки. В этом плане у нас игра не задалась. Ребята хорошо выдерживали оборонительную структуру, много перестраивались, оказывали давление в правильных зонах. Повторю, что могли склонить ход даже такой трудной игры в свою сторону. «Текстильщик» заслуженно сравнял счет.

Евгений Лосев уточнил, что команда будет больше работать над атакой. Исполняющий обязанности главного тренера «Текстильщика» Дмитрий Кириченко отметил, что в целом удовлетворен качеством игры.

Дмитрий Кириченко

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Текстильщик" Могли забивать, было много моментов, в конце имели преимущество, которое надо было реализовывать. Результатом мы не удовлетворены до конца, в игре все было достаточно неплохо.

Следующий матч «Калуга» проведет дома против кировского «Динамо». Игра пройдет 8 марта на тренировочной площадке Орбита. Начало в 14:00.