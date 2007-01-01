ФК «Калуга» встретится на выездном матче с «Текстильщиком»

В субботу, 1 марта, стартует весенняя часть в Дивизионе «А» Второй лиги.

В группе «Серебро» футбольный клуб «Калуга» встретится на выездной игре с ФК «Текстильщик». Игра начнется в 14:00 на стадионе «Текстильщик» в Иванове.

Трансляцию матча можно посмотреть здесь.

В этом сезоне у команды произошли сильные изменения в составе.В межсезонье команду пополнили полузащитник Михаил Стрельник, полузащитник Дмитрий Югалдин, центральный защитник Юрий Петровский, вратарь Вячеслав Добровских, полузащитник Даниил Зарецкий, вратарь Артём Исмагилов, крайний защитник Никита Супагин, защитник Кирилл Ершов, нападающий Артур Максимчук.

Также к команде присоединились игроки из «молодежки». Свой первый профессиональный контракт с ФК «Калуга» подписали полузащитник Андрей Проскура и крайний полузащитник Илья Гришин.

Впервые за 13 лет у калужского клуба поменялась эмблема. Это вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков, кто-то остался доволен новшествами, а кто-то просит вернуть полюбившийся спутник.