Калужские гимнасты выиграли медали во Владимире
Там прошло первенство ЦФО.
Наш регион представляли спортсмены из школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной.
Юноши по программе первого спортивного разряда выиграли первенство. В составе команды были Леонид Уманец, Дамир Давлетшин, Егор Бевзюк и Всеволод Барбарыкин, рассказали 27 февраля в Минспорта региона.
У юниоров Парвиз Султонов, Илья Вишняков, Максим Ермак, Матвей Гущин, Роман Попов и Александр Васильев стали вторыми по программе КМС, МС.
А в Воронеже «серебро» по программе первого спортивного разряда выиграли девушки - Варсик Арутюнян, Ника Колесникова, Дарина Давлетшина и Милана Гляудялис.