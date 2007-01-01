Калужские гимнасты выиграли медали во Владимире

Там прошло первенство ЦФО.

Наш регион представляли спортсмены из школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной.

Юноши по программе первого спортивного разряда выиграли первенство. В составе команды были Леонид Уманец, Дамир Давлетшин, Егор Бевзюк и Всеволод Барбарыкин, рассказали 27 февраля в Минспорта региона.

У юниоров Парвиз Султонов, Илья Вишняков, Максим Ермак, Матвей Гущин, Роман Попов и Александр Васильев стали вторыми по программе КМС, МС.

А в Воронеже «серебро» по программе первого спортивного разряда выиграли девушки - Варсик Арутюнян, Ника Колесникова, Дарина Давлетшина и Милана Гляудялис.