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Спорт

Кто выступит на «Кубке Федерации» по фигурному катанию в Калуге

Турнир стартовал во Дворце спорта «Центральный» 27 февраля.
Дмитрий Ивьев
12:27 сегодня
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Фото: Федерация фигурного катания на коньках.
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На калужский лед выйдут один из сильнейших юниоров России.

Список участников опубликовала Федерация фигурного катания на коньках.

В соревнованиях девушек будут участвовать Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Маргарита Базылюк, Елена Костылева, София Дзепка, Валерия Лукашова, Милана Лебедева, Анна Ляшенко, Лидия Плескачёва, Агата Петрова, Любовь Рубцова и Алёна Принёва.

У юношей за победу сразятся Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Максим Бадави, Глеб Ковтун, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Герман Ленков, Лев Лазарев, Марк Лукин, Макар Солодников, Никита Сарновский, Арсений Федотов.

В соревнованиях пар заявлены следующие участники: Кира Доможирова – Илья Вегера, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Ольга Сабада – Павел Астахов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Майя Шегай – Андрей Шадерков, Таисия Щербинина – Артем Петров.

В танцах на льду выступят Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Мария Фефелова – Артем Валов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Александра Финохина – Никита Иванов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

Выступления можно будет наблюдать до 1 марта включительно.

Начало 27 февраля в 19:00, 28 февраля - в 14:00, 1 марта - в 13:00.

Вход по бесплатным билетам, которые доступны в кассах и на сайте Дворца спорта (не более 5 штук в одни руки, на каждый день соревнований – отдельный билет).

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