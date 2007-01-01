-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге стартовал межрегиональный этап всероссийских соревнований по футзалу
Спорт

В Калуге стартовал межрегиональный этап всероссийских соревнований по футзалу

В турнире «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» участвуют команды игроков 2009-2010 годов рождения.
Дмитрий Ивьев
10:25 сегодня
0 116
Фото: Калужская областная федерация футбола.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Матчи проходят в спортивном зале Центра спортивной подготовки «Анненки».

- Здесь за победу и участие во всероссийском этапе борются 10 команд юношей и 7 команд девушек из 11 регионов. От Калужской области – юношеская команда «Атлант-Кременки», - рассказали во вторник в региональном Минспорта.

Матчи продлятся до 26 февраля, начало - в 9:00.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldFS05GVWI4SGREeW1OSnJGT2VMUnc9PSIsInZhbHVlIjoibzBvQTBoSVVzZEtHenhiQUUzSXg0NE52Tlgyd2JPVTQrQ3RlVzAzakY4clQxWjhWNmxRRUlxWjhxL1lTVTByRW53T2trVzgrWi9uazJBVmRpdE9vaTFvUkhwS2tWeFo1UHVhQkU5MVdBR3dwcjZ4dWJwNkJra3JzRzF2aU1JNVpQS2hOZlJGR09FK3dxcjhpTnZjTXR2ZWt3clViQWtCNTF2d3RJd0ZBQ1ozSHc4TVYyMDc2NUR6cTVKYUFPY3RIRU9SRXk2WnhvcGgrVy8xTU5DMlVZVnN1Z2IvWVlJNklLS2NhNmhHd0xGVnBGNXRLZ3lQdU9tWHk2OGVqYkFyUC9ub1J3ZWNISlJGZE8rV3cxSVl5ekxmaE5va3NaMjUxaG5lMkl1ZU83QnlpQmk5aWxiZnI1RFRnUVlraXlILzBqanlsbWRUWXI0YlhHOU41dmtxQjU1MHRqUlRTcFpvTjVWa3hkMzk1Z0lxbThQN2ZyM0tDeUY4b1ZRWFR3SWxLd21yU0pGWllWdU56dk9VVmFYSDMzQkZnTVdSKzRYcEVGREpIQ09hWjQzQXA3bVdseW5LUGp5M0VJNnUzeW50ViIsIm1hYyI6IjFhYWNiYTY3Mjk2MGExZGI4NWFjZTUyZmJhNzk0YmE2ZDlmMzAxZjkxNTk1ZDVmNGY3NjhjMTQ4YmE4YTBkODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNjeHB5NStGcDR0SW9LVXdUZVBZY1E9PSIsInZhbHVlIjoia1o0a1psL2QvZ1g5UkNhOFNGaFN5KzZqcEdYVEhUQVBUUTBuajhuWC9PZHhjenpxdC9tSVhLRUphR2QyS1JMZGJJQVJlcmRQN2I3VWl0UFVCRHJLVm04bWc4Z3U5OWRFdEd3TVk2RHVkR3FlUktXYW93S1lGanV1L0xKRDhEbXdNR216SWl2VS9WaE9SdG5vd2ZwZW9EYzFzQUhPNVZTTGdsM3MzZWJGRHJlVlRqZWIyb2k2TjdvNzVoeVdrV2pEbjFoQXRiWFg3UzYwOXhWYkZhbjk2U2xkVXMxRTNhbS8rdDJOY0ZlM1p3aWdPZUt1YWtERllqbFZLTkNQRFN1bDZGOUQwRVQ0c2JtZlZKbW96OFp2VnRJaHRPZi90dkkzaEF0VTZ1VUdKeWtWMDBQK1pLYmpsWU42ZjI3S0lOcjlkUzRZVGFGL1ViWEJFL2IyVC9CcXpLb3VYaG03a1dRSE9XaVJvKy9JM0Uvckh2YURJOXI0T1VNOTBKRjdheG5POUYzQjFybmJ4MG1oY0paM2w4UVB4dzBydG5nNndaVDdqQXdvb1FLdzczdUEvOXpPVHBWeU1ZMDhDUFlwVnVqdm45cGUzY2Q3V2xvRlVmU0tCVTAyNGVlc3ZDNWQ5dmFXOFRPMVFZY1Q4OGxtME1VZXRFWkM3NjlGTUpESVdCT3ZkaGFhSEFuM0pRbW1yMlF0aS82d1hRSktuM0YvVVlKanV5QXpKOWtmcGFTcjVNUnRnWVZlQjZ6WVZtVUxLT1k5OStuV2VObDlSU21UZ2Vuc0xPOHZOMmJIc2FmODdRbFkzWEVXcHpSeGxQZlJDSEtjT0VCYWd1cG1HSUgzbzEyciIsIm1hYyI6IjgyMDZlZGIxZmYzZDNkY2Q3NGFjMjllY2IzOTIyMGYxNDUzOGM2ZGNlODI0YTg5OWFiN2Q5MjAzNzM0OGM2ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+