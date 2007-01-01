В Калуге стартовал межрегиональный этап всероссийских соревнований по футзалу

В турнире «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» участвуют команды игроков 2009-2010 годов рождения.

Фото: Калужская областная федерация футбола.

Матчи проходят в спортивном зале Центра спортивной подготовки «Анненки».

- Здесь за победу и участие во всероссийском этапе борются 10 команд юношей и 7 команд девушек из 11 регионов. От Калужской области – юношеская команда «Атлант-Кременки», - рассказали во вторник в региональном Минспорта.

Матчи продлятся до 26 февраля, начало - в 9:00.