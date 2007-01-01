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Спорт

В Калуге пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию

Турнир «Кубок федерации» среди юниоров стартует во Дворце спорта «Центральный» 27 февраля.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
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В наш город приедут сильнейшие спортсмены из более чем 10 регионов России, рассказали в понедельник в Минспорта.

12 девушек и 12 юношей выступят в одиночном катании. 8 пар продемонстрируют свое мастерство в парном катании и 10 пар – в танцах на льду.

Выступления можно будет наблюдать до 1 марта включительно.

Начало 27 февраля в 19:00, 28 февраля - в 14:00, 1 марта - в 13:00.

Вход по бесплатным билетам, которые доступны в кассах и на сайте Дворца спорта (не более 5 штук в одни руки, на каждый день соревнований – отдельный билет).

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