В Калуге пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию

Турнир «Кубок федерации» среди юниоров стартует во Дворце спорта «Центральный» 27 февраля.

В наш город приедут сильнейшие спортсмены из более чем 10 регионов России, рассказали в понедельник в Минспорта.

12 девушек и 12 юношей выступят в одиночном катании. 8 пар продемонстрируют свое мастерство в парном катании и 10 пар – в танцах на льду.

Выступления можно будет наблюдать до 1 марта включительно.

Начало 27 февраля в 19:00, 28 февраля - в 14:00, 1 марта - в 13:00.

Вход по бесплатным билетам, которые доступны в кассах и на сайте Дворца спорта (не более 5 штук в одни руки, на каждый день соревнований – отдельный билет).