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Спорт

В Ферзиковском районе создадут площадку для воркаута

Софья Фирсова
11:53 сегодня
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В Ферзиковском районе, в поселке Октябрьский, стартовали работы по созданию площадки для воркаута. Об этом сообщили в минспорта Калужской области.

Строительство ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и стало результатом выбора самих жителей: за этот проект проголосовали 245 человек на Всероссийском онлайн-голосовании.

Подрядчики должны завершить работы, включающие укладку мягкого покрытия, установку спортивных снарядов, лавочек и урн, до конца июня 2025 года.

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