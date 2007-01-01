В Ферзиковском районе создадут площадку для воркаута

В Ферзиковском районе, в поселке Октябрьский, стартовали работы по созданию площадки для воркаута. Об этом сообщили в минспорта Калужской области.

Строительство ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и стало результатом выбора самих жителей: за этот проект проголосовали 245 человек на Всероссийском онлайн-голосовании.

Подрядчики должны завершить работы, включающие укладку мягкого покрытия, установку спортивных снарядов, лавочек и урн, до конца июня 2025 года.