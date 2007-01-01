В Калуге потратят 367 миллионов на строительство фиджитал-центра

Он появится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» с использованием механизма государственно-частного партнерства.

- Центр будет включать зону для киберспорта, что привлечёт любителей видеоигр и виртуальных соревнований, а также зону для классического спорта с футбольными полями и универсальной игровой площадкой, - рассказала 24 февраля министр финансов региона Валентина Авдеева.

В 2025 году из бюджета потратят 106,8 миллиона рублей (из них средства федерального бюджета – 72,5 миллиона), в 2026 году – 260,3 миллиона рублей (из них средства федерального бюджета – 185,2 миллиона).