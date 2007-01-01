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Спорт

В Боровске прошел забег в честь Масленицы

В соревнованиях на выходных приняло участие около 300 спортсменов.
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
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Дети бежали дистанцию 2,5 километра, взрослые – 5 или 10 километров.

Среди спортсменов было много людей старшего возраста, рассказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

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