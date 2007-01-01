Юные хоккеисты "Калуги" уступили "Ермаку" в напряжённом матче

Соперники из Ангарска одержали победу со счётом 4:3 в стартовой игре 18 тура НМХЛ.

Фото ГТРК "Калуга".

В воскресенье, 23 февраля, на льду калужской арены состоялся захватывающий матч между местным ХК «Калуга» и командой «Ермак» из Иркутской области. Игра стала настоящим хоккейным спектаклем, но удача оказалась на стороне гостей.

Уже на 5-й минуте Никита Хандий вывел калужан вперёд, реализовав большинство. Однако радость болельщиков длилась недолго: в следующей атаке игроки «Ермака» сравняли счёт. Артем Ястребов вернул лидерство калужанам, но и на этот раз ангарчане быстро ответили, восстановив равновесие на табло.

Во втором периоде Владислав Юсупов вновь дал надежду калужским болельщикам, выведя команду вперёд. Но Максим Коншин, герой гостей, снова сравнял счёт. На 14-й минуте Клим Коваленко эффектным броском вывел «Ермак» вперёд, и этот гол стал переломным моментом матча.

Несмотря на замену вратаря и усилия калужан, отыграться им не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:3. Для ХК «Калуга» это поражение стало горьким, но болельщики смогли по достоинству оценить яркую игру обеих команд.