-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калужской области прошли зимние сельские спортивные игры
Новость дня Спорт

В Калужской области прошли зимние сельские спортивные игры

В субботу, 22 февраля, в Калуге на стадион в Анненках приехали команды из всех районов Калужской области.
Игорь Кирдаков
07:50 сегодня
1 674
Фото: министерство спорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Областные зимние сельские спортивные игры прошли в регионе уже в 18-ый раз.

В нынешнем году соревнования сельских спортсменов посвятили Году защитника Отечества. Огонь соревнований зажег участник СВО Виталий Новоселов.

В течение дня механизаторы и дояры соревновались в троеборье, главы администраций мерялись силами и меткостью в биатлоне. В числе дисциплин нынешний Игр соревнования спортивных семей, спортивная скакалка, мас-реслинг, мини-футбол; перетягивание каната - программа Игр была насыщенной и интересной.

В результате лучшими были признаны команды Думиничского и Сухиничского районов.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
40%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVTbENob2dDeGpGNHovblVWd1lLL2c9PSIsInZhbHVlIjoibFlYVXJFSFV5MzhUSiszMjN1M1hhRG5vcURxb05oMTBocWdSRldxSExSZnhIaUVzU2hlcGx3dzlvbG1Wd2lscjVmM1UyQ3RBYnNCeExFdituYmVoMzRPVWZvbDlITUFzUFJCc2wwd3ZPVnY1MmowT0ZHOWNwOEZXdyt0YmZmMEk0ZGVWcHVaL1BleWZySXV4VHordnE5WElFbUtKNE1USk5oOVdIQk91UkVySEplV2svNjUxMDNlZFJUVWJkYS9QWEpXMWVWMmVkYXRTTjRNV1VDcS9KTDRXR2N5N0d0Yi80NktlN3RpeVMxa3ptTSswR1A5Y0wrQjlwVEtEbVRUejFqWElZWlJmS21EdWVTY1hPUHEyR1pheEdqOWt0bk5iTHpiWm5mdVNrVDliLzZJTHNZblB3Y094MS96Z0MzV29CM1VGdDdsYlhQV1dOVzA5RjRzQmJSK2Q1WUdKUUthd1BpWlk0Qkx4Wmh2elJrbWxSZFBHWHFQbTV5RUlNeTdEREZPT0U4bi9DUkNFZy8yOHJGNFZiSG5jWHljaU5JZEVyZGRpcDJlMHZFdzJ3UVJCanpJMXlTRGFtL2RRaFBoSiIsIm1hYyI6IjYwZjEzOTJiMzIxN2M3NWM0ODY3YTQwMTM4ZGZkOTQ3NWViYzkwODI2Zjg2ODZhN2ViYmEwMjJmM2RiZmVlMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjAvQjZOaFIvOG5xZkExN2huWWlHa2c9PSIsInZhbHVlIjoiMThZSFNSYThYNS9ScU1ydGZBblJQUjZEMGJUSWFiNGJncmJnbjBwU2hZU0RJRnJwc25oZWVaa3lPa3pzWEY5ZkZyTUJWYXJkeExPcHY1eVlYaExMeU1pSW9LaXVmS2c0dFV0RUNOT25kaHNqTGc1Y3lBNUNTTHdOT2Z2bXN0enREcDJxUThHWWhtQVA4bU5KT2lMR1lXUy9pNEpNOG9GdnRqRVJ3MjNUaDNWNUpzRHR0MG1XMncrMlkySjdPUXlvYVEyT1NsNmtMK3B2NFJnUlFJSWJFaVBRUnkxM0Rab3hYbFo4NllLSlZYNmlVMnNpOXVvZk1ydUxjWktqa1hJQ3dCUGdXZkVHMS9BclBsSmtobTFBZmpJUzZEUEh0cUgzV21SNkVRUkIwZWlUTlNXcUF1bS9iTVYwckdKcnNOR0ZmZkc4ZWMxTTZ2R2xWclZjcW9MTGVLNTJPSy9ZZmNCbnVjL01PdkVJYWhaRlNMMkVsMjZtWkdLZll3MWZEMENwQlE5enNybHN1R1lWUFpGZDhuQzNnTnFoVkdVM2tTZjhLOENvRnJwTEc2R1I4Q3V3dTZqeSt1Vityc1hueW1oczNNbEJ4bXJxVitzMmdFQ1I0eVBHOS9EYU5menBWVGNCakNodHFtQVJPcEZOZkJGaFFlYXRDVW41dzAvYzVvUlhad0JwSnZWZ29UQThZREpwTTRmWmh0MXJJZjFlQ3I2c2oxT1JUQ3dKa25ZemorVlBITTZSeHltOTR1S2NOT2l3djFBc1ZicS9kZXV5MjZEeEtQQTVSemZsMEplWXRFME1PWWlmRG54NGZUejBsZjB4N3VZbElvNVBBMkhEeHhhaSIsIm1hYyI6IjEyODE4Y2NiMTMzNTIxM2RkYTZjYzA1M2RkYWE4N2VhYjllZTMyNDdkZWIwZDRjZDY2NzNkOTEwZDkyNTI0ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+