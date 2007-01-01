В Калужской области прошли зимние сельские спортивные игры

В субботу, 22 февраля, в Калуге на стадион в Анненках приехали команды из всех районов Калужской области.

Фото: министерство спорта Калужской области.

Областные зимние сельские спортивные игры прошли в регионе уже в 18-ый раз.

В нынешнем году соревнования сельских спортсменов посвятили Году защитника Отечества. Огонь соревнований зажег участник СВО Виталий Новоселов.

В течение дня механизаторы и дояры соревновались в троеборье, главы администраций мерялись силами и меткостью в биатлоне. В числе дисциплин нынешний Игр соревнования спортивных семей, спортивная скакалка, мас-реслинг, мини-футбол; перетягивание каната - программа Игр была насыщенной и интересной.

В результате лучшими были признаны команды Думиничского и Сухиничского районов.