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Спорт

В Калуге прошел финал баскетбольного турнира

Во Дворце спорта «Центральный» выясняли сильнейших в рамках чемпионата ЦФО «Локобаскет».
Дмитрий Ивьев
08:36 сегодня
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На паркет вышли ученики общеобразовательных организаций из семи регионов 2009 года рождения и моложе.

И девушки, и парни из Калужской области стали бронзовыми призёрами.

«Золото» среди девушек выиграла команда из Тверской области, второе место у Смоленской области.

В мужском зачёте первой стала Тульская область, второй – Тверская.

- Турнир «Локобаскет» - первый шаг на пути к большому спорту, - рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Тем, кто представит ЦФО на всероссийском этапе, а это чемпионы и серебряные призёры, желаю удачи. Надеюсь, что скоро Калуга будет принимать всероссийские финалы «Локобаскета».

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