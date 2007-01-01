В Калуге прошел финал баскетбольного турнира

Во Дворце спорта «Центральный» выясняли сильнейших в рамках чемпионата ЦФО «Локобаскет».

На паркет вышли ученики общеобразовательных организаций из семи регионов 2009 года рождения и моложе.

И девушки, и парни из Калужской области стали бронзовыми призёрами.

«Золото» среди девушек выиграла команда из Тверской области, второе место у Смоленской области.

В мужском зачёте первой стала Тульская область, второй – Тверская.

- Турнир «Локобаскет» - первый шаг на пути к большому спорту, - рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Тем, кто представит ЦФО на всероссийском этапе, а это чемпионы и серебряные призёры, желаю удачи. Надеюсь, что скоро Калуга будет принимать всероссийские финалы «Локобаскета».