Калужские хоккеисты уступили «Хорсу» в овертайме

Вечером 19 февраля во Дворце спорта «Центральный» прошел второй матч между «Калугой» и командой из Подольска в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

В середине матча счет открыли гости. Калужане смогли забросить ответную шайбу за 4 секунды до финальной сирены, но потом все же пропустили в овертайме.

- У нас есть буквально пара дней передышки, и 23-24 февраля МХК «Калуга» будет принимать МХК «Ермак» из Ангарска, - рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Это точно будет ледовая битва!