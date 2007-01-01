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Спорт

Калужские хоккеисты уступили «Хорсу» в овертайме

Дмитрий Ивьев
10:13 сегодня
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Вечером 19 февраля во Дворце спорта «Центральный» прошел второй матч между «Калугой» и командой из Подольска в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

В середине матча счет открыли гости. Калужане смогли забросить ответную шайбу за 4 секунды до финальной сирены, но потом все же пропустили в овертайме.

- У нас есть буквально пара дней передышки, и 23-24 февраля МХК «Калуга» будет принимать МХК «Ермак» из Ангарска, - рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Это точно будет ледовая битва!

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